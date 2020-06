2019 was een goed financieel jaar voor Nij Smellinghe en Antonius

De toekomst is vorig jaar vastgelegd in een plan voor de lange termijn. Over vijf jaar geeft geeft het ziekenhuis daar 55,5 miljoen aan uit. Dat gaat onder meer naar het operatiecomplex, poliklinieken en het spoedplein. De bouwprojecten liggen allemaal nog op schema, ondanks de coronacrisis. Het nieuwe operatiecomplex moet begin 2021 klaar zijn.

Effect coronacrisis nog onduidelik

Wat de financiële effecten van de coronacrisis op Nij Smellinghe zijn, weet het ziekenhuis nog niet. In maart is de planbare zorg afgeschaald en er is ruimte gemaakt voor coronapatiënten, bijvoorbeeld met extra capaciteit op de intensive care. Sinds eind april wordt de planbare zorg langzaam maar zeker weer opgepakt. "Op basis van de intentieafspraak van de zorgverzekeraars en de minister, verwachten wij dat de financiële risico's van deze crisis relatief beperkt blijven", schrijft het ziekenhuis.

Antonius houdt 4,1 miljoen over

Ook de Antonius Zorggroep heeft een goed financieel jaar achter de rug: ze houden 4,1 miljoen euro over. "Met deze mooie basis kunnen we onze investeringen volgens plan uitvoeren en kunnen we voorlopig de gevolgen van de Covid-pandemie overbruggen. Dat kunnen we in elk geval totdat duidelijk is welke bijdrage we van vanuit de overheid en de zorgverzekeraars kunnen verwachten", zegt bestuurder Sandra Timmermans.

Het Antonius steekt het geld onder meer in een SPECT-CT-scan, een nieuwe MRI en een nieuwe CT-scan. Volgend jaar worden bovendien de röntgenkamers vernieuwd en er komt een nieuw operatiekamercomplex.