Modelspoormuseum grijpt sluiting vanwege corona aan voor opknapbeurt

"Het aanpakken van het museum was wel iets gepland, maar we hebben gelijk de zaak maar wat groter aangepakt. Je kunt moeilijk drie maanden stilzitten", zegt museumdirecteur Jan Willem van Beek. "We hebben alles beschilderd, alles heeft een frisse kleur gekregen." En dat zijn karweitjes die je niet zomaar onderneemt als er publiek langskomt.

Vanaf woensdag is het modelspoormuseum weer open, maar wel met beperkte openingstijden. "Het moest helaas iets aangepast worden. We zijn beperkt open: woensdagmiddag, vrijdagmiddag, de hele zaterdag en zondagmiddag. Vanaf juli gaan we bekijken of we langer open kunnen."

Minder vrijwilligers

Er zijn nu veertig procent minder vrijwilligers, omdat het grootste deel van hen al op leeftijd is. "Wij hebben veel oudere vrijwilligers, die vanwege het risico niet komen", zegt Van Beek.

Omdat er veel tijd en werk was gestoken in de tentoonstelling over 75 jaar vrijheid, heeft het museum besloten die te laten doorgaan. "We vonden het zonde om die af te gelasten. We hebben de tentoonstelling uitgebreid en die kan het hele jaar nog worden bekeken."