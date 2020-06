Vogelwachters deels weer actief op het Wad

Voor Natuurmonumenten zitten de twee vaste vogelwachters op de Griend. Er zouden eigenlijk nog mensen bij komen op De Richel, een zandplaat bij Vlieland. Dat is in eerste instantie niet doorgegaan en dat blijft ook zo. "Het aantal wisselingen en het aantal mensen dat je op en neer moet brengen, is gewoon te groot", zegt Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten.

Op de Engelsmanplaat ligt dat toch weer wat anders, zo legt Marjan Veenendaal van Staatsbosbeheer op Ameland uit. "De vrijwilligers wordt gevraagd om zelf naar de Engelsmanplaat te lopen", zegt zij. Daar is het vervoer dus geen probleem.