Beschonken man rijdt over hand van vriendin in Twijzelerheide

De man was samen met zijn vriendin in een café in het dorp geweest. Op een gegeven moment kregen de man en vrouw ruzie. De man, die op dat moment een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had volgens de blaastest van de politie, wilde wegrijden met zijn auto.

Toen de vrouw probeerde de man tegen te houden, struikelde zij en werd haar hand overreden door de auto. De vrouw is door het ambulancepersoneel ter plaatse gecontroleerd en overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

De man is door de politie aangehouden voor rijden onder invloed van verdovende middelen. Hij is overgebracht naar het bureau, om te onderzoeken of hij onder invloed was van andere verdovende middelen.