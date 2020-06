Zomerplasdras moet zorgen voor meer broedende grutto's

"Het is een drama dit jaar met de kuikentjes en eenden", stelt Henk Oud van Noardlike Fryse Wâlden. "Het doel van onze vereniging is om het agrarisch natuurbeheer uit te bouwen. Weidevogels spelen daar een grote rol in en dus willen we zoveel mogelijk kuikentjes grootbrengen." Maar roofvogels vliegen af en aan. "Dan denk ik: daar hangen ze weer, daar gaan onze jonge kuikentjes weer", vult boer Jan Eel Meindertsma aan.

Waarom keren 'vliegvlugge' kuikjes niet terug?

"Afgelopen winter hebben we een lezing gehad van Edwin van de Velde van de RUG. Hij heeft ons laten zien dat er veel misgaat tussen het moment waarop kuikentjes 'vliegvlug' worden en het moment waarop ze moeten terugkeren om te broeden", legt Oud uit. Waarschijnlijk is voedseltekort daar een van de oorzaken van. "Toen hebben we nagedacht over oplossingen voor dat probleem."

"We hadden al reguliere plasdrassen, maar door de zomerplasdrassen kunnen we ook grutto's die al kunnen vliegen een goed plekje en eten bieden." Een zomerplasdras is een stuk land dat in juni gemaaid wordt en daarna onder water wordt gezet.