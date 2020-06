Dwangsom voor MSV De Prikkedam: nog 6.000 euro aan boetes open

Het gaat om dwangsommen voor verschillende geluidsovertredingen. De motorsportvereniging moest in totaal 10.000 euro betalen. Dat kon in vijf termijnen van 2.000 euro, maar er zijn nog maar twee van de vijf termijnen betaald. Er staat dus nog 6.000 euro aan boetes open.

"Op 7 mei 2019 is een tweede last onder dwangsom opgelegd," zo meldt de gemeente. "Als gevolg daarvan moet de motorsportclub Prikkedam nu ook nog drie andere dwangsommen van 4.000 euro aan de gemeente betalen. In totaal is de club dus 22.000 euro kwijt vanwege geluidsoverschrijdingen."

De volgende stap om het geld te krijgen, is een dwangsom, laat de gemeente weten. Dat betekent dat een deurwaarder beslag legt op bezittingen van de club.