Inbrekers stelen fooienpot voor goede doel in Balk

Renate, oprichter van de stichting, is aangedaan door de diefstal. "Hier zijn bijna geen woorden voor. We snappen dit écht niet", vertelt ze. De pot stond bij de kassa van het bedrijf en veel klanten doen er een bijdrage in als ze iets kopen.

Ramon is de zoon van Renate. Toen hij vijf jaar oud was, werd er lymfeklierkanker ontdekt. Dat is nu acht jaar geleden. Intussen is hij genezen en wil de familie iets voor anderen doen. Daarom hebben ze de stichting opgericht en afgelopen jaren is er al meer dan 20.000 euro ingezameld.

Pot zou bijna worden geleegd

De pot bij het ijzerbedrijf was al aardig vol en zou bijna geleegd worden. "Dat doen we altijd rond de kerst en vlak voor de zomervakantie", zegt Renate. "Ik gok dat er wel 600 à 700 euro in zat. Ik vind het ook zo erg voor de Hamstra's. Het zijn hardwerkende mensen met een hart van goud. Ze doen dit al jaren voor ons."

De inbraak heeft in de nacht van maandag op dinsdag plaatsgevonden. En er is naast de fooienpot meer uit het bedrijf gestolen. "We krijgen in deze coronatijd steeds meer aanvragen binnen voor steun, omdat mensen het financieel zwaar hebben. Dus we hebben het geld nu ook hard nodig", laat Renate weten.

Getuigen gezocht

Ze hoopt dat de daders snel gevonden worden. Getuigen kunnen zich melden bij de politie.