Historische schepen doen mee aan manifestatie voor meer steun: "Anders dreigt sloop"

De schippers hebben eerder al gezegd dat ze aan de komst van een noodfonds dachten, om de vloot met historische schepen te redden. In totaal zijn er in Nederland 450 van zulke schepen.

Eelke Dijkstra, organisator van zeilevenementen en deelnemer aan de manifestatie, zegt dat er ongeveer tweehonderd schepen bij elkaar zullen komen. "Zo willen we aangeven dat we hulp nodig hebben. Het zit niet in ons aard om onze hand op te houden; we hebben die schepen helemaal zonder subsidie in de vaart gebracht en daar is een hele branche uit ontstaan."

"Niet genoeg steun"

De schippers zijn bang dat ze niet aan alle voorwaarden van het kabinet kunnen voldoen om voor steun in aanmerking te komen. Ook de peildatum voor het steunpakket aan het begin van dit jaar is volgens Dijkstra ongunstig.

"Wij werken veel met tijdelijke contracten, vooral seizoenskrachten, en die zijn niet op 1 januari in dienst. Dan krijg je dus gewoon niets betaald", zegt Dijkstra. "Dus, heel mooi al die steun, maar wij zijn bang dat het voor ons niet genoeg is en dat daardoor onze mooie historische vloot uit het landschap dreigt te verdwijnen."

Op sociale media te volgen

Geert Dijks van HISWA-RECRON, de brancheorganisatie van de recreatiesector, heeft hij het radioprogramma 1 op 1 van de NPO gezegd dat de schepen bij het eiland Pampus bij Amsterdam zullen samenkomen. Dijkstra wil echter niet te veel zeggen over de locatie van de manifestatie.

"We willen wel dat het een publieksmanifestatie is, maar niet dat er publiek op afkomt. We zijn op de hoogte van het gevaar daarvan." Mensen moet op 9 juni hun sociale media in de gaten houden, adviseert Dijkstra, want alles zal goed in beeld worden gebracht.

Schippers willen duidelijkheid

De schippers hopen met de manifestatie duidelijkheid te krijgen. Dijkstra: "Wij willen ons ook goed laten horen. Wij zijn er ook. We hebben historische schepen en als de keuring en certificaten verlopen, dan komen ze niet weer terug. Dan is de sloop de enige optie."