Speciale 'zonneladder' moet provincies helpen om zonneparken op landbouwgrond te voorkomen

De zonneladder is dinsdag gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee een officieel instrument geworden. Gedeputeerde Sietske Poepjes wil met het gebruik van de zonneladder voorkomen dat er te veel zonneparken op landbouwgrond worden aangelegd.

"Met zonnepanelen op een dak of 'resthoekje', een stukje grond waar verder niets mee wordt gedaan, is niet veel mis. Maar als provinciale overheid zien we liever geen zonneparken op landbouwgrond", zegt Poepjes. "Dat is wat ons betreft de aller- allerlaatste optie."

Nieuwe aanvragen bevriezen

De provincie wil het komende half jaar alle nieuwe aanvragen voor zonneparken bevriezen, om ze later aan de hand van de nieuwe zonneladder te beoordelen. Poepjes laat weten dat elke aanvragen 'op eigen merites' zal worden bekeken, maar beschouwt de zonneladder als een nuttig hulpmiddel. "Op een bedrijventerrein is meer mogelijk dan in een weiland, maar het hangt van de specifieke omstandigheden af."