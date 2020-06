Berenschot: diepe wantrouwen bij rechtbank Noord-Nederland veroorzaakt door fusie

In het rapport staat dat het gevoel van sociale onveiligheid, dat al jaren heerst bij de rechtbank Noord-Nederland, doorbroken moet worden door eerlijk en openlijk informatie met elkaar te delen. Berenschot concludeert ook dat de mensen bij de rechtbank elkaar niet aanspreken op onwenselijk gedrag, wat bij veel medewerkers een onveilig gevoel veroorzaakt.

Vijf voorvallen onderzocht

Het onderzoeksbureau nam vijf voorvallen van vorig jaar onder de loep. Het ging bijvoorbeeld om het vervangen van een bedrijfsdokter vanwege het hoge ziekteverzuim en het tegelijk ontslaan van drie managementassistenten.

Dat zorgde voor veel onrust bij de rechtbank, waarna de president Maria van de Schepop in oktober opstapte. "Zij kon het niet meer voor elkaar krijgen om de situatie op de rit te krijgen", legt verslaggever Auke Zeldenrust uit over de situatie. "Daarna is ook door het bestuur van rechtbank Noord-Nederland gezegd dat er een onderzoek moest komen." Daarvoor werd onderzoeksbureau Berenschot ingeschakeld.

Enquête

Zeldenrust: "Dat heeft twee dingen onderzocht. Eerst: wat is er nu precies gebeurd als we het hebben over die vijf incidenten. En het tweede is wat voor cultuur er nu heerst bij de rechtbank Noord-Nederland. De medewerkers en betrokkenen zijn ondervraagd. Van de 700 medewerkers hebben 400 meegedaan aan een enquête. Daaruit zijn conclusies getrokken."

Volgens Berenschot heeft het bestuur van de rechtbank in sommige gevallen te weinig gedaan in de omgang en communicatie richting individuele medewerkers en de rest van de organisatie. Dit heeft de al bestaande sociale onveiligheid binnen de rechtbank verder vergroot. Zeldenrust: "Medewerkers zouden geen feedback en kritiek durven te geven aan elkaar. Ik citeer: 'er zit een diepgewortelde wantrouwen in de organisatie'. Daar moet snel een eind aan komen volgens Berenschot."

Fusie

In 2013 is er een fusie geweest bij rechtbank Noord-Nederland. Volgens Berenschot ligt daarin ook de oorzaak van de problemen. Zeldenrust: "De fusie werd opgelegd, niemand wilde die. De drie rechtbanken zijn wel één organisatie, maar zo voelen ze dat niet. Dat is ook te zien op de werkvloer. De rechtbankmedewerkers houden van hun werk en hun collega's, maar van de organisatie moeten ze niet zo veel hebben."

Daar moet verandering in komen, zegt het onderzoeksbureau. "Het eerste wat ze zeggen is: zet een streep onder het verleden en begin opnieuw. Dat is het belangrijkste advies. Vergeet wat is geweest en ga door. Het tweede is dat heel belangrijk is in de conclusie: communiceer met elkaar, ook het bestuur en de rechters. Vertel wat jullie doen. Bij al die vijf incidenten is er volgens Berenschot niet gecommuniceerd."

Plan van aanpak

Eind juni doet het bestuur een voorstel voor een plan van aanpak. Zeldenrust: "Ze kunnen er niet omheen. De taal en conclusie is duidelijk en dat er iets moet gebeuren ook. Nu ligt de bal bij het bestuur, dat het er in het onderzoek trouwens ook van langs krijgt. De rechtbank zal toch verder moeten. We zullen zien waar ze dan mee komen. Het is de bedoeling dat waarnemend rechtbankpresident Herman van der Meer woensdag reageert op het rapport. En aan hem natuurlijk ook de vraag: wat gaat hij als eerste veranderen bij de rechtbank Noord-Nederland?"