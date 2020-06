Bewoners zorggroep Florastate in Leeuwarden willen vrijheid terug

Ook bezoek van familie of andere gasten is bijna niet toegestaan. Wel is er een soort ontmoetingskamer, een babbelbox, opgezet met een plastic wand ertussen. Ook als daar gebruik van wordt gemaakt is er een personeelslid aanwezig om alles in de gaten te houden. "Daarmee is elke vorm van privacy verdwenen", aldus Kool.

Kool is al sinds de oprichting in 1996 bij de woongroep in Florastate betrokken. Eerst als medewerker van Noorderbreedte en na haar pensioen als voorzitter van de cliëntenraad. "Officiële protesten hebben tot nu toe niets uitgehaald. Overleg met de coördinator van de woongroep heeft tot nu toe niet of nauwelijks iets uitgehaald... De situatie wordt zo langzamerhand onhoudbaar."