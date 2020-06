Zonnepanelen Thialf staan uit: schade loopt in de tonnen

Thialf schrijft in een brief aan de aandeelhouders dat het pand amper te verzekeren is door "zeer slechte schadestatistieken van panden met zonnepanelen en de bij Thialf gebruikte materialen van de dakisolatie". Mogelijk moeten de zonnepanelen 1 oktober helemaal verwijderd zijn.

Grote financiële schade

Voor Thialf is dit de zoveelste financiële tegenvaller. Het uitschakelen van de panelen zorgt voor een schade van een paar ton op jaarbasis. Door het ontbreken van de panelen moet nu extra energie worden ingekocht, wat het ijsstadion zo'n 125.000 euro per jaar kost. Daarbij komt de nieuwe premie voor een nieuwe zorgpolis van 80.000 euro. Over de opbrengsten van subsidie, ook 80.000 euro, ontstaat nu ook onzekerheid.

Mogelijk moet Thialf de panelen voor 1 oktober zelfs helemaal laten verwijderen. De directie gaat in gesprek met verzekeraars om dit te voorkomen. "Het alternatief om het pand niet te verzekeren, is vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid van directie en raad van commissarissen geen optie", is te lezen in de brief. "De directie van Thialf kan niet anders dan besluiten om het voorliggende verzekeringsvoorstel te accepteren en daarmee zowel het pand als de bedrijfsschade ook na 31 mei verzekerd te houden."

Bijeenkomst met deskundigen

Woensdag 3 juni wordt Provinciale Staten om 11.00 uur tijdens een bijeenkomst met deskundigen op de hoogte gesteld over de problemen bij Thialf. Onder andere Herman de Haan van de KNSB komt aan het woord, over de mogelijkheden wat betreft betaling voor trainingsfaciliteiten.