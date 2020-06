Verdachten wapenhandel Noord-Nederland blijven vastzitten

De bende handelde in Kalasjnikovs, handvuurwapens, munitie van diverse kalibers, zware explosieven, kapmessen en honkbalknuppels. Ook werd er drugs verhandeld.

Opvallend was dinsdag de verklaring van een 34-jarige Leeuwarder verdachte. "Ik ben erin verzeild geraakt, ik ben onvoorzichtig geweest", zei hij. De man had acht jaar in het leger gezeten en was daar wapenexpert.

Vier jaar geleden liep hij Hendrik van der H. uit Oosterwolde tegen het lijf, de hoofdverdachte in deze zaak. "De twee kenden elkaar nog van vroeger, van de scouting. Van der H. vroeg of hij even naar een kapot pistool wilde kijken en zo kwam van het een het ander", zegt zijn advocaat Jan van Leuven.