Vier weken cel voor Amerikaanse man die vrouw in gezicht spuugde in Leeuwarden

De man zat met zijn vriendin op een bankje op de Eewal toen hij daar werd weggestuurd door het slachtoffer, zij werkt bij een instelling aan de Eewal. De verdachte spuugde het slachtoffer van dichtbij in het gezicht, omdat hij zich beledigd voelde.

De man is daarna getest, hij was niet besmet met het coronavirus. Maar dat wist hij niet toen hij spuugde, zegt de rechter en die neemt het hem daarom extra kwalijk, omdat spugen in deze tijden van corona mensen bang maakt. Het slachtoffer heeft een moeilijke tijd gehad, omdat zij ook niet wist of de verdacht het coronavirus had of niet.