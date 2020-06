COA krijgt gelijk in kort geding: asielzoekers Burgum moeten verhuizen naar nieuwbouw

Het kort geding diende online en werd gedaan met behulp van een videoverbinding. Bij het kantoor van de advocaten was een groep asielzoekers aanwezig om het kort geding te volgen.

Rechter: het is een woning

De advocaten van de asielzoekers zijn Jan Nijenhuis en Marita Jansen. Zij zijn niet blij met de uitspraak. "Kort gezegd komt het op de vraag neer of het woningen zijn of niet. In een woning gelden die verboden niet. wij hebben steeds gezegd: dit is geen woning, maar een opvanglocatie. Dat was ook de discussie in de zitting, maar de rechter heeft nu gezegd dat het woningen zijn. Dan geldt alleen de richtlijnen, maar die zijn eigen verantwoordelijkheid," legt Jansen uit.

Er valt niet meer aan te doen. "Hier moeten wij het mee doen. Dat is jammer. De verhuizing is uitgesteld tot 13.00 uur, dus ik denk dat zij nu verder gaan met de verhuizing."

Juridische redenering

Advocaat Jan Nijenhuis geeft ook aan: "Het kon linksom of rechtsom, het is voor ons de verkeerde kans op gevallen." Volgens de advocaat zijn de Ricco's op corona veel groter. "Maar de rechter vindt wel dat het een woning is, en dan wordt het een juridische redenering: als het ene woning is gelden de verboden niet en als de verboden niet gelden kun je ze ook niet overtreden."

Nijenhuis vindt dat de woonruimte niet groot is. "Vooral op de sociale media hoor je nog wel dat de mensen het meest luxe van het luxe willen, dat is niet zo. Ze zitten nu met acht mensen op 90 vierkante meter, straks zouden dat tien-elf op 100 vierkante meter worden. Dat is ook niet ruim."