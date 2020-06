Lutz Jacobi stapt met Waddenvereniging uit overleg Waddenautoriteit

De Waddenautoriteit is bedacht door het kabinet en de Tweede Kamer. Volgens Jacobi komt er te weinig uit de overleggen over de Wadden. "Alles en iedereen die het woord Waddenzee kan spellen zit er zowat in. We hebben daarover een briefwisseling gehad met het ministerie, wat er nodig is, is gewoon goed en duidelijk beleid voor de Wadden en niet iedereen aan tafel uitnodigen. Dat hebben we al jaren lang gedaan. Daar waar de problemen zijn, moeten we het oplossen," meent Jacobi.

Er is spanning tussen instanties met natuur- en economische belangen. "Nu ligt er een gebiedsagenda 2050, maar dat is niet meer dan een optelsom van belangen van sectoren. Wij willen hier niet meer bij horen," zegt Jacobi.

Eigen alliantie

Jacobi is niet bang dat de Waddenvereniging no aan invloed zal verliezen. "Dat denk ik niet. Je kunt je zegje wel doen in dat overleg, maar er moet gewoon een heel goed programma komen. Wat zijn de problemen van de Wadden en hoe kunnen we richting 2050 de beste oplossingsrichting daarvoor vinden? Dat is een kompas en dat kompas is er nu niet. We zoeken dus onze eigen richting. Er zijn genoeg partners zoals Rijkswaterstaat en UNESCO. En ook in Duitsland en Denemarken. Maar ook met de partners die wel deelnemen aan de grote kapstok van overleggen. Wij zoeken gewoon onze allianties waar wij dat nodig vinden," zo zegt Jacobi.