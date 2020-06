Tot nu toe 75 Friezen met afspraak voor een coronatest

Door het grote aantal telefoontjes was het nummer maandag moeilijk te bereiken. "Dat hadden we ook wel een beetje verwacht, maar dat het zo druk zou zijn dat de lijnen overbelast zouden zijn niet. Een kwart van de mensen belt met een andere reden. Ik roep daarom op om alleen te bellen als je klachten hebt", zegt Kleinhuis, die verwacht dat de drukte in de loop van de week wel af zal nemen.

Snel een afspraak

Vijftien mensen konden maandag al direct terecht voor een coronatest. "Je krijgt heel snel een afspraak. We testen op drie plaatsen, in Leeuwarden Sneek en Drachten. Het gaat heel soepel en vlot op de afgesproken tijd. Een dag later, soms twee dagen later, volgt dan de uitslag. Als het positief is, wat dus negatief is want dan ben je ziek, dan krijg je instructies over hoe je moet handelenen de GGD doet dan bron- en contactonderzoek", zegt Kleinhuis.

Wat het lage aantal telefoontjes in Fryslân zegt over het aantal besmettingen, weet Kleinhuis niet goed. "We zien aan het aantal ziekenhuisopnames dat het in Fryslân nu wel meevalt. Maar omdat Nederland en Fryslân langzaamaan opengaan, moeten we heel goed volgen of er nu meer mensen ziek worden. Daarom is het ook belangrijk dat mensen met klachten bellen. We gebruiken dit echt als signaal om te kijken of we op het goede pad zijn", zo zegt hij.

Pinksterweekend

Het afgelopen Pinksterweekend was voor de Veiligheidsregio, met de heropening van de horeca, een spannend moment, maar volgens Kleinhuis is het goed verlopen. "Het was een heel gezellig zomerdrukte. Een heel groot compliment voor de ondernemers. Ze waren hartstikke goed voorbereid. Het was allemaal heel mooi en rustig. Op één uitzondering na", waarmee Kleinhuis doelt op een café in Leeuwarden dat zich niet aan de regels hield.

Kleinhuis had ook geen grote incidenten verwacht. "Ik heb vrijdag ook al gezegd, we hebben er wel vertrouwen in. Onze bevolking heeft laten zien dat ze dit aankunnen. Het had mij verbaasd als het anders was geweest. Gelukkig is het ook zo gebeurd, maar we moeten het wel volhouden, want het coronavirus is nog niet weg", aldus Kleinhuis.