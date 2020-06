Middelbare scholen mogen weer los: een hele roosterpuzzel in St.-Annaparochie

Toch is Kamminga blij dat hij weer mag beginnen. "Je hebt ze toch het liefste in de klas. Dat maakt het uitleggen een stuk gemakkelijker en ik heb toch het gevoel dat ik meer kan doen." Maar de anderhalve meter is dan wel lastig, merkt Kamminga. "Je bent gewend om bij het één op één uitleggen toch even over het schouder mee te kijken, maar dat zit er nu niet in."

Concentreren

De leerlingen zijn wat verdeeld over of ze er blij mee zijn dat ze weer los kunnen. Jayden: "Het ging thuis eigenlijk ook wel prima. Ik kon me veel betere concentreren. Hier gebeurd er toch weer van alles om je heen waardoor je afgeleid kan raken." Maar de grootste moeite hadden de kinderen met het op tijd uit bed komen. Op de eerste dag kwamen diverse kinderen te laat op school. En net nu is dat wel een probleem, want de binnenkomst gaan anders dan normaal.