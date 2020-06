Een unieke inkijk in de verloren Joodse gemeenschap van Franeker

In 1935 wordt in het oude stationsgebouw aan de Harlingerweg 45 een kibboets gevestigd. Het is een landbouwschool voor Joodse jongeren die plannen hadden om naar Palestina te emigreren. Op de school zaten in het begin veel Nederlandse studenten; later komen er Joden bij die gevlucht zijn uit Duitsland, Oostenrijk en Polen. Het stationsgebouw is de tweede locatie. De eerste op het Noorderbolwerk werd te klein.

Het is vee-onderwijzer Wolf Tempel uit Ommen die in 1934 naar Franeker komt om een plan van Jacob Bramson te realiseren: het oprichten van een Joodse landbouwschool. Tempel werkt voor Dath Waarets. Dat is een religieus-zionitische organisatie die Joodse jongeren geïnteresseerd wil maken voor emigratie naar Palestina. De jongeren krijgen een opleiding aangeboden die gericht is op het leven op een kibboets: een landbouwkolonie in Palestina.

"Je herkent het gebouw duidelijk", zegt Syds Wiersma, coördinator van het Fries Film Archief. "De deur, de hoek van het gebouw. Daar stapten ze naar buiten. Er is eigenlijk niet veel veranderd. Dit was de plek waar ze aan het stoeien waren."

De bewoners lopen stage bij boerenbedrijven in de omgeving. Zoals bij het kassencomplex dat vlakbij de kibboets ligt. Op de film zie je twee vrouwen van de kibboets die er hard aan het werk zijn.