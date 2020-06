Nieuwbouw sporthal De Drait in Drachten bijna twee keer duurder dan gedacht

Volgens het college zijn er vier redenen voor de hogere kosten. Het btw-regime voor sport is sinds 2019 veranderd, per 1 juli geldt het nieuwe bouwbesluit BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw), de oorspronkelijke raming van 2015 was te krap en de inrichting van de sporthal ontbrak, en er is sinds 2015 een prijsstijging van 30 procent in de bouwsector. Volgens het college is dat een stuk meer dan het historische gemiddelde.

De bouw van de sporthal stond op het programma voor 2018. Het project werd echter 'on hold' gezet vanwege het verzoek van een ondernemer om zijn winkel uit te breiden op de plaats van de huidige sporthal. Dit onderzoek heeft drie jaar geduurd, maar het college heeft geen aanknopingspunten gevonden om de ondernemer tegemoet te komen. Het college heeft daarom besloten de sporthal als losstaand project verder te ontwikkelen en is daar in 2019 mee begonnen.

Het college geeft ook nog de opties voor renovatie, maar ook dan vallen de kosten hoger uit en is de levensduur een stuk korter. Bij nieuwbouw zou de sporthal veertig jaar meekunnen. Het college heeft dan ook de voorkeur voor die optie.