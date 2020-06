GroenLinks en PvdA stellen vragen over huisvesting asielzoekers Burgum

Er ontstond onrust onder de asielzoekers na de uitbraak van het coronavirus bij het azc in Sneek. GroenLinks en PvdA willen weten of de gemeente op deze manier geen onderscheid maakt wat het handhaven van de coronamaatregelen betreft. Ook willen ze weten waarom er geen preventieve maatregelen genomen zijn na de uitbraak in Sneek.

De fracties willen ook weten hoe het precies zit met de indeling van de huishoudens in het nieuwe complex en of de bewoners daar ook inspraak in moeten hebben. Ook vragen ze zich af wat de attitude van het COA is richting de bewoners.