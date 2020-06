Dickens Festijn in Lemmer gaat niet door: "We moeten vooruitkijken"

"Ondanks dat het Lemster Dickens Festijn pas in december gepland staat, heeft de organisatie de conclusie getrokken dat het organiseren van dit mooie festijn in de bekende opzet dit jaar niet gaat lukken," dat schrijft de organisatie op de website. Er is volgens het bestuur teveel onzeker over de maatregelen en mogelijkheden na 1 september. "Het blijft dan de vraag of met deze maatregelen een evenement als het Lemster Dickens Festijn de te verwachten sfeer en gezelligheid kan waarmaken."

Daarnaast speelt ook de financiële situatie een rol, ook dat is onzeker. "We hebben nog draagkracht nodig van de middenstand", legt Lieuwe van de Lageweg, voorzitter van het Lemster Dickens Festijn uit. "Want naast dat we entree vragen van de bezoekers, moeten ook ondernemers in de horeca financieel bijdragen." En dat kun je in deze tijden even niet vragen van de horeca.

Nog wat kleins organiseren

Normaal gesproken komen er op het evenement tussen de 10.000 en 15.000 bezoekers af. De voorbereiding begint al in de zomer. De organisatie zal wel kijken of er nog mogelijkheden zijn om in december nog wat te organiseren. "Aan het eind van het jaar willen we wel iets organiseren, maar dat is afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Maar het zal iets kleins zijn, niet zo groot zoals we gewend zijn en we de afgelopen vier jaar hebben gedaan."