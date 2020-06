Eerste dag mondkapjes in het openbaar vervoer verliep goed volgens Arriva

De meeste reizigers zijn al goed op de hoogte. Zo ook Marijn: "Ik heb het mondkapje gekocht bij de supermarkt. Ik moet naar Drachten voor een schoolexamen. Dat is voor de opleiding game arts, ik moet een 3D-model maken deze week. Dat betekent ook iedere dag met de bus en iedere dag een mondkapje op. Het is wel oké. Het trekt wat aan mijn oren en het is redelijk warm. Maar verder is het wel te doen. Het ziet er wat gek uit, maar het heeft ook wel weer wat. Ik heb er geen problemen mee. Ik heb er twee bij me, de andere zit in mijn broekzak voor de terugweg."

"Wat is er dan anders dan afgelopen weken?"

Een andere man is onderweg naar Sneek voor zijn werk. Hij heeft een mondkapje met de Friese vlag erop. "Ik heb 'm nog niet op gehad, dit wordt een primeur. De eerste keer is gek, maar het went wel. Deze komt bij een naaiatelier in Heerenveen vandaan. Ik ga met de bus naar Sneek, naar het werk. Ik heb een vitaal beroep, dus ik moet iedere dag nog wel reizen. Ik werk op een distributiecentrum voor een grote supermarkt. Het mondkapje voelt wel wat dubbel, want de bus reed al volgens normale dienstregeling en de bussen zaten ook al vol. En nu moet het ineens wel. Wat is er dan anders dan afgelopen weken, vraag ik mij dan af." De reiziger heeft genoeg mondkapjes mee. "Ik heb een heel pakketje bij me. Iedere reis moet je een gebruiken, natuurlijk. Later kan deze met de Friese vlag weer in de was."