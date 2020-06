BurgumMobyl begint weer met het rijden met passagiers

Voorzitter Peter van de Hoef: "Helemaal gewoon beginnen is het niet, want we hebben wel maatregelen moeten treffen. Zo is er een plastic scherm aangebracht tussen de voor- en achterzijde van de auto. Passagiers worden alleen achterin vervoerd, dus zo is er geen contact tussen passagiers en de chauffeur. Daarmee denken we dat we de RIVM-regels goed ingevuld hebben."

Knipkaart

Ook na de rit moet er nog het een en ander gebeuren. "Na het verlaten gaan we de auto iedere keer schoonmaken, 's avonds doen we dat ook nog eens grondig. En we hebben besloten te stoppen met het betalen met contant geld. We kiezen ervoor om de ouderwetse knipkaart weer in te voeten. Dat gaat heel mooi en we zijn blij met de samenwerking met drie lokale supermarkten die ze ook verkopen."

Risicogroep

De BurgumMobyl rijdt met name voor mensen met een fysieke beperking, in de praktijk vaak mensen die met een rollator lopen. Met de BurgumMobyl kunnen ze in Burgum ergens heen gebracht worden. Daarvoor zal er voorlopig één wagen ingezet worden, omdat het aantal reserveringen weer op gang moet komen. "Maar ook omdat niet alle chauffeurs het nog willen. Velen behoren tot de risicogroep en de een is gezonder dan de ander. Dus sommigen willen even niet ingeroosterd worden, daar hebben we respect voor."

Van de afdelingen van de Rotary en Lions heeft de taxidienst een donatie ontvangen. "Daarom is het vandaag een extra feestelijke opening. We hebben de laatste tijd minder ontvangen, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door deze bijdrage."