Filmbeelden opgedoken van kibboets in Franeker

De beelden zijn gemaakt tussen 1937 en 1939. Bramson heeft veel van de bewoners in beeld gebracht, maar ook het leven daarbuiten. Zo is te zien hoe er wordt gewerkt bij de boeren en bij een tuinier in de omgeving. Het filmpje geeft een mooie inkijk in het leven op de kibboets. Fryslân was een goede plek om zich daar op voor te bereiden. Het boerenleven was hier, net als in Palestina, keihard.

Over de kibboets in Franeker is buiten de stad niet veel bekend. Tijdenlang is er nauwelijks over gepraat. De oud-stadsarchivaris Gerard van der Heide was bijna als enige die zich daar mee bezig hield. Hij deed jarenlang onderzoek naar de kibboets en de bewoners. Hij heeft ook een persoonlijke band: "Mijn moeder heeft daar gewerkt, in de huishouding. Ze was goed bevriend met één van de bewoners. Mijn opa kwam er ook wel. Dan bouw je wel een bepaalde vriendschap op."