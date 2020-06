Leeuwarder café gesloten vanwege vechtpartij en aantal bezoekers

Een café aan de Hoekstersingel in Leeuwarden is maandagavond ontruimd. Er waren te veel mensen binnen en op het terras en eerder op de avond was er ook al een vechtpartij. Burgemeester Sybrand Buma heeft in zijn rol als voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân besloten dat het café dicht moet. Dat blijft zo tot de eigenaar een plan van aanpak heeft ingediend om zich aan de coronamaatregelen te houden.