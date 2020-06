Coronacrisis zal Friese werknemers hard treffen, blijkt uit onderzoek CNV

Maar liefst 36 procent van de ondervraagde werknemers is bang werkloos te worden als gevolg van de coronacrisis. Evenveel mensen denken dat het moeilijk zal worden om ander werk te vinden, als ze hun baan kwijtraken. CNV-voorzitter Piet Fortuin uit Drachten schrikt van die cijfers. "Fryslân en Groningen hebben het kleinste aantal coronagevallen, maar worden hard getroffen door de economische gevolgen van de crisis", zegt Fortuin.

Oplopende werkloosheid

De CNV-voorzitter houdt er rekening mee dat de werkloosheid in de loop van dit jaar wel kan oplopen tot de acht of negen procent, drie keer zoveel als nu. Veel banen worden momenteel nog overeind gehouden door de steunpakketten van de Rijksoverheid. Op het moment dat die steun terugloopt, zal de werkloosheid hard toenemen, denkt Fortuin. Als de werkloosheid echt zo hoog wordt, dan is dat volgens Fortuin 'een mokerslag'.

De economische structuur in Fryslân is volgens Fortuin nog altijd kwetsbaar door de grote afhankelijkheid van industrie, horeca en toerisme en recreatie. "Die laatste sector begint heel voorzichtig weer een beetje op gang te komen, maar heeft dit voorjaar natuurlijk een enorme klap gehad." Fryslân moet volgens Fortuin vooral doorgaan met het versterken van innovatie en het verder ontwikkelen van het eigen midden- en kleinbedrijf. Het CNV is verder ook groot voorstander van de Lelylijn met een station in Drachten voor snel en goed openbaar vervoer naar de Randstad, Groningen en Duitsland.

Uit het CNV-onderzoek blijkt ook dat de meeste ondervraagde Friezen wel weten wat ze moeten doen als ze hun baan kwijtraken. 64 procent weer wat se moeten doen als ze een ontslagbrief krijgen en maar liefst 80 procent weet wat hij of zij moet doen om op zoek te gaan naar ander werk. "Die zelfredzaamheid is mooi", aldus Fortuin hierover.

"Denk om eigen toekomst"

De CNV-voorzitter raadt werknemers aan om ook over de eigen toekomst na te denken voordat ze mogelijk worden ontslagen. "Wacht niet af tot de ontslagbrief op de mag ligt", is het advies van Fortuin. "Maar probeer ook breder te kijken naar sectoren waar nog volop werk is, zoals de zorg, en denk na over om- of bijscholing." Het CNV zal daar sterk op aandringen bij sociale plannen en wil daar ook actief mee aan de slag. "Stimuleren dat mensen van werk naar werk kunnen is belangrijk."