Onderzoek naar zaak wapenhandel Oosterwolde nog lang niet klaar

Acht van de tien verdachten zitten nog vast. De enige vrouw in het gezelschap, een 38-jarige inwoonster van Groningen, is eerder vrijgelaten. Ook een man zonder vaste woon- of verblijfplaats mocht de cel verlaten. Wat hun rol in het geheel is, wil het OM niet zeggen. Bronnen rondom de verdachten zeggen dat het gaat om verslaafde mensen die in ruil voor cocaïne 'klusjes' deden, zoals drugstransporten of prostitutie.

Eerder veroordeeld

De politie gaat er vanuit dat de kringloophal in Oosterwolde het hoofdkwartier van de organisatie was. De hoofdverdachte Van der H. had de winkel gehuurd. Hij werd daar met een inwoner van Hoogeveen aangehouden. Beide mannen zijn geen onbekenden van de politie. Het duo is al eens veroordeeld voor heling. Van der H. was ook betrokken bij de Tsjûkemarmoordzaak. Hij hielp daar bij het verbranden van het lichaam.

In april werd ook bekend dat de bende banden had met de georganiseerde misdaad in Antwerpen. Uit afgeluisterde gesprekken in de woning van een van de Belgische hoofdverdachten werd duidelijk dat de explosieven en wapens uit Noord-Nederland kwamen. Volgens een woordvoerder van het OM staan beide zaken los van elkaar. Er werd volgens de woordvoerder al langer onderzoek gedaan naar Van der H.