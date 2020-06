Motor- en brommerrijder raken gewond bij Ureterp

Meerdere hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter van Volkel werden opgeroepen. Twee ambulances kwamen ter plaatse en verleenden hulp aan de motorrijder. Die is met zware verwondingen naar het UMCG gebracht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

Tweede ongeluk

Kort na dit ongeluk ging op de Boerestreek bij Ureterp een brommer onderuit. Ook dit slachtoffer raakte zwaargewond. De hulpdiensten rukten opnieuw uit, ook de traumahelikopter werd weer opgeroepen. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. De brommer is voor verder onderzoek in beslag genomen. De weg was enige tijd afgesloten.