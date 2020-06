VIDEO: Virtuele Elfstedentocht fietsen, in eigen huis of tuin

Voor velen zou maandag de eerste zijn, voor andere juist de veertigste keer. Pinkstermaandag is de dag van de Fietselfstedentocht. Die werd natuurlijk afgelast vanwege de coronacrisis. En toch stapten tientallen mensen op de fiets. Om virtueel, in eigen huis of tuin de traditionele 'tocht der tochten' af te leggen. Voor voorzitter Stephan Rekker was het ook een hele andere dag dan anders. Normaliter was hij druk met het organiseren van de monstertocht, maar dit weekend kon hij zelf meedoen.