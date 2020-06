Het Noorderleeg verdroogt, It Fryske Gea grijpt in

Het verschil met hoeveel water er afgelopen winter stond, is heel groot, zo zegt districtshoofd Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea. Hierachter zien wij een plasje, dat is helemaal verdampt en ingedroogd. Afgelopen winter stond het er aan de kop toe vol met water en stroomde het water daar vandaan zelfs af in allemaal afwateringen naar de Waddenzee."

Doordat het overal zo droog is, blijven grote aantallen broedende vogels ook uit op sommige locaties. Helemaal leeg is het niet, maar er zitten veel minder paartjes grutto, kievit, tureluur en kluut. Die zijn naar plaatsen toe vertrokken waar het wat natter is.