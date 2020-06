Vijftien aanmeldingen voor coronatest op coronatelefoonlijn

Sinds maandagochtend kunnen mensen bellen met een speciale coronatelefoonlijn, als ze klachten hebben. De gratis afsprakenlijn ging om 8.00 uur open en sinds die tijd is het heel druk. "We zien dat er nu heel veel gebeld wordt met 0800-1202. Probeert u het op een later moment nog eens als u nu lang moet wachten", vraagt de GGD.

De vijftien nieuwe aanmeldingen is minder dan de GGD had verwacht. Dat lijkt goed nieuws, maar volgens de gezondheidsdienst kan er pas aan het einde van deze week een echt beeld geschetst worden van de situatie in Fryslân. Ook voor dinsdag zijn er al aanmeldingen, drie mensen worden dan getest.