Champagne voor eerste gasten op Vlielander terras; Hindelooper horeca geopend met trompetten

Musea mogen na 2,5 maand ook weer open. Bezoekers meten hun bezoek goed inplannen, want er moet voor gereserveerd worden in een bepaald tijdsslot. Bij museum Belvédère in Heerenveen wordt op bijzondere wijze stilgestaan bij de heropening. Op de route naar het museum staan 299 klompen. Die zijn van kunstenaar Ids Willemsma: "Het leek mij wel mooi om de klompen aan het museum te geven, om hen een hart onder de riem te steken. Ik wilde een 'loop' naar het museum doen."

Er stond maandagmiddag al een korte rij voor het museum. "We zijn lang dicht geweest en om mensen hier dan weer te mogen verwelkomen, dat is geweldig", zegt conservator Hans Steenbruggen. "Het museum is vrij overzichtelijk, dus er was snel een looproute uitgedacht. Dat is allemaal goedgekomen."

Sommige tentoonstellingen konden gewoon doorgaan, maar ook een aantal is geschrapt. "Twee tentoonstellingen konden we verlengen. We hebben één tentoonstelling helaas moeten schrappen, die van Jan Mankes. Maar die wordt verschoven naar volgend jaar." Steenbruggen heeft er vertrouwen in dat mensen het museum nog weten te vinden. "Als de regels nog wat worden versoepeld, dan loopt het wel. Maar in deze tijd is niks te voorspellen."