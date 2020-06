LIVEBLOG: Verplicht mondkapjes in het openbaar vervoer, en de terrassen zijn weer open

Het Noord-Nederlands Orkest presenteert maandag een minifilm online: The way to the New World. In die film is de symfonie Uit de Nieuwe Wereld te horen van de componist Dvorák. Ook zijn beelden te zien van musici, helemaal alleen op het platteland. Het NNO wil met de film laten zien hoe het leven is veranderd door de coronacrisis. Het orkest wil een boodschap meegeven, maar dan wel een die nog niet voor iedereen duidelijk is, omdat we niet eerder weten hoe de nieuwe wereld eruit zal zien, dan dat er een vaccin tegen het coronavirus is. Het NNO komt met opzet maandag met de film, omdat er vandaag weer een stip aan de horizon gezet is, omdat een aantal maatregelen verruimd is.