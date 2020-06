Coronanieuws 1 juni: Volle terrassen, gezellig druk volgens Veiligheidsregio

In totaal zijn er op Pinkstermaandag 29 mensen getest op het coronavirus, in de teststraat in Leeuwarden. Er zijn daarnaast 37 testaanvragen binnengekomen. Of en hoeveel mensen op Pinkstermaandag positief hebben getest op het virus, is nog niet bekend. Dat wordt woensdag pas duidelijk in de cijfers, aldus Veiligheidsregio Fryslân.