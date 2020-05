Asielzoeker Burgum: "Er is veel te veel stress, en mensen zijn bang"

De asielzoekers wonen allemaal in Burgum. Ze zeggen dat ze zich in de nieuwbouw niet kunnen houden aan de coronamaatregelen van heyt RIVM, omdat ze met meerdere gezinnen in één woning komen.

In totaal zouden ze straks met 10 of 11 mensen bij elkaar moeten wonen. En dat zou al snel zijn. "Dinsdag moet iedereen beginnen met verhuizen", zegt Aqadrani. "Veel mensen willen dat niet. Het is moeilijk voor ons."

Aqadrani is 35 jaar oud. Hij woont met zijn vrouw en vier kinderen in het asielzoekerscentrum. Als hij met een ander gezin in één woning komt, levert dat problemen op, zegt hij. "Voor de kinderen is geen ruimte. Als ze 's ochtends naar school gaan, dan staan ze in de rij voor de wc. Dan kun je geen anderhalve meter afstand houden."

De gebouwen die de huidige woningen moeten vervangen, zijn helemaal nieuw. Alqadrani is daar blij mee, zegt hij, maar hij wil er liever niet met teveel mensen wonen. "Wij willen graag een oplossing vinden."

Omrop Fryslân heeft geprobeerd om contact te krijgen met het COA, om een reactie te vragen, maar dat is tot nu toe niet gelukt.