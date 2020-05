Tientallen asielzoekers dagen COA voor de rechter om coronagevaar nieuwe huisvesting Burgum

De asielzoekers wonen nu in noodgebouwen van het azc in Burgum. Ze verhuizen de komende week intern naar grotere nieuwe units. Dat betekent dat ze met meerdere gezinnen bij elkaar in één huis komen. In die situatie kunnen de bewoners onmogelijk voldoen aan de coronamaatregelen, zeggen ze.

In de nieuwe woningen moeten de bewoners voordeur, keuken en sanitair met elkaar delen. Advocaat Marita Jansen van de asielzoekers zegt ook dat dat in strijd is met de richtlijnen van het RIVM. Het zou onmogelijk zijn om de anderhalve meter afstand te bewaren. "De noodverordening van het RIVM is nog steeds van kracht. Ook het COA zou zich daar aan moeten houden", stelt Jansen.

Stress bij de bewoners

Volgens woordvoerder Ali Alqadrani van de asielzoekers zorgt de hele situatie voor veel stress bij de bewoners van het azc. De mensen zijn op de hoogte van grote uitbraak van het coronavirus in het azc van Sneek, enkele weken geleden, en zijn angstig. "Deze zaak is niet alleen in het belang van de bewoners van het AZC, maar ook in het belang van de volksgezondheid in Burgum en ver daarbuiten", zegt advocaat Jan Diederik Nijenhuis, die gezamenlijk met zijn collega Jansen procedeert.

Veertig asielzoekers spannen nu gezamenlijk een kort geding aan tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat verantwoordelijk is voor de opvang. Daarmee hopen ze de verhuizing te voorkomen of in ieder geval uit te stellen. Dinsdag buigt de kortgedingrechter zich over de kwestie.

De zaak wordt niet in de rechtzaal behandeld, maar via een video-verbinding, vanwege het coronagevaar.

Omrop Fryslân heeft meerdere keren geprobeerd om contact te krijgen met het COA, om een reactie te vragen, maar dat is tot nu toe niet gelukt.

De advocaten willen ook de Veiligheidsregio vragen om de coronaregels actief te handhaven in het azc van Burgum, maar konden nog geen contact krijgen met deze organisatie.