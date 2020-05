Heidebrandje bij Bakkeveen: Brandweer schaalt groot op vanwege droogte

Meerdere korpsen uit Groningen, Drenthe en Friesland waren opgeroepen. Vrij snel na de eerste melding schaalde de brandweer ook weer af. De ploegen ter plaatse hadden het vuur onder controle gekregen.

Het gaat volgens de brandweer om een gebied van 50 tot 100 vierkante meter.

Brand op Ameland

Op hetzelfde moment was er ook een brand in een aanbouw van een vakantiewoning op Ameland. Die brand was ook snel onder controle, meldt de brandweer.