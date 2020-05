Politie start buurtonderzoek na vondst drugsafval bij Oosterbierum

Volgens de woordvoerder zouden er stoffen in de vaten zitten, die vrijkomen bij de productie van synthetische drugs. "Dat is gevaarlijk", zegt hij. De bekendste voorbeelden van synthetische drugs zijn XTC, speed en GHB.

De brandweer was opgeroepen op vast te stellen of de vaten veilig vervoerd konden worden. Intussen zijn ze door een medewerker van de gemeente verwijderd.

De politie onderzoekt waar de rommel vandaan komt, en wie het gedumpt heeft bij Oosterbierum. "We doen een kleinschalig buurtonderzoek, en we bekijken ook of er in de buurt misschien camera's hangen."

Drugslab

Dat er drugsafval werd aangetroffen, zou kunnen betekenen dat er ook een drugslab in de omgeving is. "Daar kan ik niets over zeggen", zegt de politiewoordvoerder. "Zo'n lab hoeft in de directe omgeving te zijn, het afval kan ook van elders komen."

De vaten worden opgeslagen totdat ze voor het politie-onderzoek niet meer nodig zijn. Dan worden ze vernietigd.