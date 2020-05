Twee keer in twee maanden een dolfijn in de haven van Harlingen: "Dit is uniek"

De natuurorganisatie heeft meerdere meldingen gekregen van mensen die de dolfijn gezien hebben in de Waddenzee. Nu zwemt het beest in de haven van Harlingen. Eind maard werd daar ook al een dolfijn gezien. Het is niet duidlijk of het om dezelfde gaat.

"Het lijkt wel om dezelfde soort te gaan," zegt Annemarie van den Berg, van SOS Dolfijn, "maar we weten het niet zeker. Iemand van ons is nu met een telelens bij de haven, om het dier op de foto te zetten. Dat beeld kunnen we dan vergelijken met beelden van twee maanden geleden."

"Dolfijnen komen eigenlijk nooit in Harlingen"

Het kan dus gaan om één dolfijn, maar het kunnen ook twee veschillende zijn. In beide gevallen is het uniek, zegt Van den Berg. "Dolfijnen komen eigenlijk nooit in Harlingen."

Gewoonlijk zwemmen dolfijnen niet alleen, maar in groepen van tientallen of honderden beesten. "Het zijn sociale dieren."

Het is niet duidelijk hoe het kan dat dit beest nu alleen in de haven beland is. "Daar zijn heel veel redenen voor te bedenken. Misschien is het dier verdwaald. Of misschien is het een mannetje, dat een vrouwtje zoekt."

Eén dag eerder werd een dolfijn gezien in de Waddenzee, tussen Harlingen en Zurich. Waarschjinlijk gaat het om hetzelfde dier.