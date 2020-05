Lieuwe Westra over virtuele elfstedentocht: "Zo lang heb ik nog nooit op een hometrainer gezeten:

Westra denkt dat hij in totaal zo'n zeven uur nodig heeft om de 235 virtuele kilometers te rijden. De start is al om vijf uur 's ochtends. "Dat wordt nog het moeilijkste, om zo vroeg op te staan."

Westra woont in Spanje, waar hij een fietshotel heeft. Dat gaat maandag ook weer open. "Dan mogen we ook weer lange stukken fietsen. Daar kijk ik wel naar uit." De coronamaatregelen waren in Spanje strenger dan in Nederland.

Pinkstermaandag is anders dan anders

Al meer dan honderd jaar wordt op pinkstermaandag de fietselfstedentocht gehouden. Het ideale beeld is een lang, lang lint fietsers door het vlakke Friese land met op de voorgrond bloeiende boterbloemen en paardenbloemen onder een blauwe lucht me hier en daar een schapenwolkje. Van 5 uur 's ochtends tot 12 uur 's nachts fietsen dan ongeveer 15.000 deelnemers langs de Friese elf steden.

Maar in 2020 is alles anders. Op 23 maart heeft de organisatie moeten besluiten dat de tocht in verband met de coronacrisis niet door kon gaan. Lange tijd leek het erop dat er helemaal niet gefietst kon worden op pinkstermaandag. Maar op 13 mei kwam daar verandering in. Wie het wil, kan de elfstedentocht dit jaar virtueel fietsen, thuis op de hometrainer.

Deelknemers filmen zichzelf

Zo'n 170 mensen hebben zich aangemeld, en Omrop Fryslân doet op pinkstermaandag verslag op radio en tv. Deelnemers kunnen zichzelf filmen, op de hometrainer, in de eigen tuin, op een slaapkamer, of op het balkon. Vanaf 9.00 uur zijn de beelden op televisie te zien.

Verslaggever Simone Scheffer gaat de provincie door, om de virtuele fietsers thuis op te zoeken.

De verwachting is dat de beelden tot ongeveer drie uur 's middags te zien zullen zijn, want anders dan bij een gewone fietselfstedentocht kunnen de deelnemers nu stevig doorfietsen. Bovendien is de start voor iedereen al om vijf uur 's ochtends, terwijl er anders in groepen gestart wordt.

Nostalgie in 'Moai wie dy tiid'

Pinkstermaandag is niet alleen traditioneel de dag van de fietselfstedentocht. De bondspartij in Franeker staat ook altijd op de agenda. Daar heeft Omrop Fryslân nu ook aandacht voor, 's middags, in het programma 'Moai wie dy tiid', met Geert van Tuinen. Hij haalt oude herinneringen op met eerdere deelnemers van deze belangrijke kaatswedstrijd.