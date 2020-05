Doopsgezinde kerk in Damwâld probeert het op 14 juni opnieuw

Naast de horeca mogen vanaf 1 juni de kerken ook weer open, voorlopig voor maximaal dertig personen die 1,5 meter afstand tot elkaar houden. In de Doopsgezinde kerk in Damwâld is de eerste dienst op 14 juni, met coronamaatregelen. Het is een soort van proef. Daarna bekijken ze of en hoe het verder gaat.