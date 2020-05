"Aanblik Friese havensteden gaat veranderen: lege kades of alleen polyester masten"

Een bijkomend probleem is dat er sinds 2018 een streng beleid is gekomen voor historische schepen. Ze moeten een certificaat hebben en aan strenge normen voldoen om in de vaart te blijven. De keuring is streng en kost veel geld, ook door de investeringen die gedaan moeten worden om aan de eisen te voldoen.

Nu er geen inkomsten zijn, zullen veel schipper dat niet kunnen betalen. Als het certificaat echter verlopen is en het schip niet op tijd gekeurd is, kan het schip niet opnieuw een certificaat krijgen. Dan mag het nooit meer varen.