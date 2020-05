VIDEO: Kerkdienst en orgelconcert bij Omrop Fryslân

In Fryslân vervallen veel kerkdiensten in verband met het coronavirus. Om de Friezen toch een kerkdienst te laten meemaken, zendt Omrop Fryslân iedere zondag live een dienst uit. De kerkdienst is in de Martinikerk in Franeker en begint om 10.00 uur. Voorganger is Hinne Wagenaar en de organist is Jochem Schuurman. Verdere muzikale medewerking aan de kerkdienst is van Jonas Wagenaar en Henk Kroes. Aansluitend is er om 11.00 uur een orgelconcert.