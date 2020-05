Coronamaatregelen minder streng: laatste liveblog en vlog

Eén van de vloggers was Ans Visser van het zorgcentrum de Herbergier in Harlingen, een woonvorm voor mensen met dementie. "Een aantal bewoners hebben er ook echt van kunnen genieten, in het bijzonder mevrouw Kannegieter. Ze vraagt me bijna iedere dag wanneer 'die leuke jongen' weer komt zingen."

Ans doelt op beroepsmuzikant Sander Metz. In de vlog was te zien hoe hij een privé-optreden gaf met het favoriete lied van Kannegieter. Het zorgde voor een emotioneel moment. "Via social media maar ook op straat kreeg ik hele positieve reacties op de vlogs", zegt Ans. "Vooral over hoe leuk we met onze bewoners omgaan en hoe de vlog met mevrouw Kannegieter hen ontroerde."