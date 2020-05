Bijzonder reisverslag is helemaal op rijm geschreven

Doordat het verhaal op rijm is geschreven, zit er een cadans in. Daardoor leest het gemakkelijk, hoewel het hier en daar wel ouderwets Nederlands is. "Opa schreef heel beeldend. We voelden ook de brandende zon, dronken water in een oase, hobbelden op een kameel en ware toeschouwer bij een nachtelijk feest met een fakir", zo vertelt Anne-Marie. Het is voor haar bijzonder om te lezen, want ze schrijft zelf ook. "Ik herken mijzelf in zijn wijze van observeren en beschrijven en dat raakt mij."

Boek

Rin en Anne-Marie Krap zijn van plan om een boek uit te brengen met het verhaal dat hun opa heeft geschreven , met ook met informatie over de plekken die hij beschreef en uitleg over opvallende zaken die hij op zijn reis tegenkwam. Zo beschrijft hij zwaarden die in de trein hingen. Na onderzoek bleek dat die daar inderdaad waren, want op dat moment werd in Noord-Afrika de Rif-oorlog uitgevochten. Naast de foto's van toen zouden er ook foto's in moeten komen van hoe het er nu is.