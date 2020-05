VVD 'teleurgesteld' in provinciebestuur; partij komt met wolvenmeldpunt

Het meldpunt moet duidelijk maken hoe vaak mensen wolven zien. "Het zou zomaar kunnen dat het beest hier al is", zegt Dijkstra. "Er is ook al een landelijk meldpunt, maar daar komen alleen meldingen binnen als er ook sprake is van schade."

"Het provinciebestuur is te laat"

Volgens de fractie van de VVD wil het provinciebestuur pas in actie komen als de wolf in Fryslân is. "Dat is te laat", zegt Dijkstra. Hij noemt de opstelling van de provincie "teleurstellend".

In Drenthe zijn de afgelkopen tijd meerdere schapen doodgebeten door een wolf. Dat blijkt uit DNA-ondezoek, meldt RTV Drenthe. En eind vorig jaar zijn er in Fryslân ook schapen doodgebeten door een wolf.

Afschieten of verdoven

De Friese VVD wil niet dat de wolf hier komt. "Mensen voelen zich niet veilig", zegt Dijkstra.

De partij wil jagers de mogelijkheid geven om het dier af te schieten, maar Dijkstra heeft liever dat het beest verdoofd wordt, en dan gevangen. Afschieten mag nu niet, omdat wolven berschermd zijn. De provincie zou zich in moeten zetten om dat te veranderen, zegt de VVD.