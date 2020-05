Grenscorrectie Schier is niet niks: "Menig oorlog is om minder begonnen"

De grenscorrectie zorgde voor discussie, omdat de Groninger gemeente Het Hogeland, waar het eiland naar opschuift, het eigen stukje Schiermonnikoog eigenlijk niet kwijt wilde.

De provincie Fryslân had gevraagd om de correctie, omdat daarmee in geval van calamiteiten onduidelijkheid voorkomen kan worden.

'Mitsen en maren'

In de raadsvergadering reageerde Bart Pastoor van Samen voor Schiermonnikoog als eerste op de discussie. Dat meldt RTV Noord. "Als echte Grunneger mag ik beginnen. Het gaat natuurlijk ook om niet niks. Menig oorlog is om minder begonnen."

"Dat de gemeente Het Hogeland mitsen en maren had, hebben we in de media kunnen vernemen, maar ze zijn schoorvoetend toch akkoord gegaan. Het is natuurlijk wel belangrijk hoe de grens bepaald wordt in het kader van het bestuurlijke en de veiligheid", zegt Pastoor.

Schiermonnikoog is 'groeidiamant'

De ChristenUnie in Het Hogeland opperde nog het idee om bootkaartjes te vragen, zodat cliënten van de voedselbank naar het strand kunnen, dat ze nu kwijtraken. Daar ging de raad niet op in.

Wyb Jan Groendijk van Schiermonnikoogs Belang is blij dat er nu duidelijkheid is over het stuk grond. "Ik denk dat de provincie trots op ons zal zijn, omdat we er regelmatig voor zorgen dat de provincie iets groter wordt. En ze zullen ons zeker zien als groeidiamant."

Als je de kaarten van het kadaster en van topotijdreis.nl achter elkaar zet, zie je dat Schiermonnikoog steeds verder naar het oosten wandelt.