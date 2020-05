Spelers Heerenveen zoeken steun van supporters

Ejuke heeft zijn eigen tactiek om de mensen over te halen hun seizoenkaart te verlengen. "Ik vertel ze hoe belangrijk het is voor de club en voor de spelers, dat ze ons steunen", zegt de aanvaller, die nog nooit in Nieuwehorne was geweest. "Het is mooi om op deze manier nieuwe plekken te zien. Het is mooi hier.

Gouden en zilveren kaart

De supporters van Heerenveen kunnen kiezen tussen een gouden en een zilveren seizoenkaart. Als een supporter kiest voor de gouden optie krijgt hij of zij geen restitutie als er door het coronavirus wedstrijden zonder publiek plaatsvinden. Supporter krijgen echter wel andere voordelen, zoals korting op een wedstrijdshirt.

Bij de zilveren optie komt de club de supporter tegemoet tot 50% van het betaalde bedrag, wanneer wedstrijden door het virus zonder publiek zijn. Tot nu toe heeft maar vijftien procent van de fans voor deze optie gekozen, en gaat 85 procent dus voor de gouden optie.