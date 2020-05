Veiligheidsregio Fryslân roept op: Gebruik jullie gezond verstand

De horeca gaat weer open en die sector heeft zich goed voorbereid, volgens Kleinhuis. Nu is het aan de bezoekers om hun gezond verstand te gebruiken. Mensen moeten weggaan als het te druk is.

De Veiligheidsregio deelt geen boetes uit. De taak van de organisatie is in eerste instantie bewustwording, mensen aanspreken en waarschuwen. Het is aan de politie om, in het uiterste geval, boetes uit te delen.

Uitbraak in Ostfriesland

We moeten voorzichtig zijn, zegt Kleinhuis, want het virus is nog altijd onder ons. Er komen nog altijd nieuwe besmettingen bij en er sterven ook nog altijd mensen aan het virus. "Dat het gevaarlijk kan zijn, zie je wel aan de recente corona-uitbraak bij het Duitse Leer, vlak over de grens bij Groningen." Het gebied staat in Duitsland bekend onder de naam Ostfriesland (red.).

Op 1 juni moeten reizigers in het openbaar vervoer mondkapjes dragen. De controle daarop is de verantwoordelijkheid van de vervoerders zelf, zegt Kleinhuis.